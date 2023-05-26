«Цунами интереса»: в Китае опровергли западные фейки о холодном приеме Мишустина

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай вызвал цунами интереса на фоне попыток Запада свести его на нет с помощью информационных фейков. Об этом заявил заместитель директора Центра исследований России при Китайском народном университете и Санкт-Петербургском государственном университете Ван Сяньцзюй в ходе видеомоста Москва-Пекин. По его оценке, западное давление вряд ли помешает развитию отношений Москвы и Пекина.

«Визит Мишустина в Китай стал закономерным продолжением визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоялся 2 месяца назад… И в этом плане визит Мишустина и подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в реализации достигнутых ранее договоренностей. Что касается двухстороннего торгово-экономического сотрудничества – мы видим с какой скорость и оживленностью проходит развитие этого сотрудничества», – отметил Ван.

Эксперт обратил внимание на готовность китайского бизнеса работать с Россией, несмотря на санкции. «Они озабочены, что в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией именно финансовая составляющая является наиболее уязвимой, то есть платежи, переводы между счетами. Все это может оказаться под влиянием вторичных санкций. Недавно Америка объявила о том, что выдаст санкции в отношении китайских компаний. Фактически мы рассматриваем это как предупреждение китайским компаниям, что не стоит вести дела с Россией. Но мои друзья из китайских предпринимателей сказали, что всегда найдется способ эти проблемы решить. И способов преодолеть эти проблемы гораздо больше, чем самих проблем», – подчеркнул он.

Ван также обратил внимание, что на этом фоне западные СМИ распространяли фейки о якобы «холодном приеме» Мишустина в Китае. «В действительности СМИ Китая и телевизионные, и бумажные, и различные сайты в отношении визита Мишустина очень широко его освещали. Было очень много информации по этому поводу… В Китае, например, хорошо знают [Владимира] Путина и [Дмитрия] Медведева, которые были премьерами раньше, а Мишустин не так известен. Поэтому, безусловно, в китайском обществе очень серьезный интерес к этому человеку. К тому же он приехал во главе большой делегации – было три вице-премьера, пять министров, огромное количество руководителей ведущих российских компаний. Это привело даже к такому всплеску или даже цунами интереса к России, к Мишустину и к этому визиту», – подчеркнул он.

«Когда вы говорите, что Мишустин столкнулся с холодным приемом в Китае, это полностью не соответствует реальности. Некоторые СМИ опираются на западные источники, которые немножко извращают реальную картину», – констатировал эксперт.

Вместе с тем, как считает Ван, России и Китаю следует больше уделять внимания народной дипломатии, поскольку в Китае мало знают о России, как и жители РФ – о КНР. «Я ранее работал в Москве в течении 10 с лишним лет, и четко вижу, что, к сожалению, русские люди мало знают о современном развитии Китая. Точно так же, как китайцы мало знают о современной России. Те знания, которые есть, фрагментарны и не всегда соответствуют реалиям. Больше рассказывается о негативных событиях, которые происходят в наших странах. Это опять же связано с тем, что источником этих сообщений являются данные западных агентств. Во время визита Мишустина тоже указывалось, что отношения между Россией и Китаем – почему они так быстро растут в области торгово-экономической? Самое главное то, что у нас имеются прекрасные политические отношения. А именно такие политические отношения представляют отличную базу, перспективы и гарантии торгово-экономических отношений. Без таких политических отношений, наверное, мы не увидели бы таких результатов», – отметил Ван.

Напомним, 23-24 мая состоялся визит в Китай премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в рамках которого прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, состоялись также переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Кроме того, в Шанхае прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители российского и китайского бизнеса.

Москва, Мария Соколова

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