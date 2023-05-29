ИОТ-слёт в Москве: опыт университетов и отечественные цифровые платформы

В Москве завершается подготовка к Второму всероссийскому ИОТ-слёту, который пройдет 1-2 июня. Это крупнейшее мероприятие для ИТ-команд российских вузов, заинтересованных в повышении конкурентоспособности своих выпускников и внедряющих принцип ИОТ (индивидуальные образовательные траектории), позволяющий студентам влиять на построение профиля своих компетенций, а также предоставляющий большие возможности для освоения практики решения реальных производственных задач.

Опросы работодателей показали, что бизнесу и госструктурам нужны молодые профессионалы с широкими компетенциями, умеющие принимать решения и отвечать за них, с навыками командной работы. Эксперты отмечают: обучающиеся по ИОТ студенты лучше развивают навыки self skills, самостоятельность, самоорганизацию, умение делать важный выбор и ответственность. Профиль компетенций «индивидуальной сборки» делает таких выпускников более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

Второй всероссийский ИОТ-слёт вошёл в программу Десятилетия науки и технологий. Организатором мероприятия выступил «ИОТ-университет» – образовательная структура, созданная при поддержке ИОТ-консорциума вузов, в который входит ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ДВФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ.

В этом году в столице соберутся проректоры, ИТ-директора и сотрудники российских университетов, которые отвечают за техническую и инфраструктурную поддержку трансформационных процессов. Участники слёта представят и обсудят отечественные цифровые решения для индивидуализации высшего образования, опыт их применения университетами.

Откроют ИОТ-слёт пленарной дискуссией ««Локальный цифровой зверинец или прокрустово ложе единообразия. К чему идём?». В дискуссии примут участие научный руководитель программы «Приоритет-2030», профессор МШУ «СКОЛКОВО» Андрей Волков, председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов, руководитель ФГАНУ «Социоцентр» Андрей Келлер и ректоры российских университетов.

Основными темами обсуждения на форуме станут организационные и технические вопросы сетевого гибридного образования; массовое проектное обучение; практический опыт импортозамещения; цифровизация кампусов и организация учета внеучебной деятельности; индивидуальные образовательные траектории.

Профессор кафедры ИКТ, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политеха Андрей Филиппович выступит с докладом «Реализация ИОТ в модели перевернутого учебного плана».

С докладом «Руководство по эксплуатации» или как мы делаем из студентов правильных айтишников» на слёте выступит руководитель по развитию цифровых и ИТ-компетенций ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Кожин. Он расскажет о ситуации на рынке ИТ-соискателей в России, роли фундаментального образования в построении ИТ-карьеры и почему обучение во внутрикорпоративных школах – идеальное решение для студента. Также он поделится методиками подготовки ИТ-специалистов, которые «подсмотрены» в Кремниевой долине и представит пять шагов запуска ИТ-школы.

В ходе ИОТ-слёта будут организованы пленарные дискуссии, тематические доклады и работа митап-групп по направлениям. Среди спикеров ИОТ-слёта профессионалы из СПбПУ, САФУ, CUSTIS, МШУ СКОЛКОВО, ТГУ, ТПУ, Yandex Cloud, СамГМУ, УрФУ, СамГТУ, ЧГУ, ЯГТУ, ТУСУР, МИФИ, Университета ИТМО, ТюмГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ МИСИС.

Как считает генеральный директор ИОТ-университета Павел Музыка, «индивидуальные образовательные траектории (ИОТ), которые вводят современные университеты – ответ на требования времени и требования заказчиков».

«Работодатели сегодня ищут специалиста с определенным набором компетенций, а не просто с красивой записью в дипломе, пусть даже красном. Современную молодежь точно не устроит обучение по принципу конвейерной сборки, каждый из них захочет стать уникальным, повышая свои шансы на рынке труда. Для того, чтобы ответить на их запрос и на запрос работодателей, уже есть решения, обеспечивающие как возможности студентов по построению траектории, так и возможности университетов по управлению множеством таких индивидуальных траекторий за счет создания общего цифрового образовательного пространства», – отметил Музыка.

Вся актуальная информация обновляется ежедневно на сайте мероприятия: iot-slet.ru.

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Москва, Екатерина Попова

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