Суд в Москве вынес приговор мужчине, избившему до полусмерти экс-замминистра энергетики

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 32-летнему Глебу Нейжмак-Иорданскому, причинившему тяжкий вред здоровью 69-летнему бывшему заместителю министра энергетики Леониду Тропко. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский, находясь в общественном месте вблизи подъезда одного из жилых домов по улице Генерала Ермолова, беспричинно, из хулиганских побуждений нанес Леониду Тропко множественные удары руками и ногами по телу, причинив тяжкий вред его здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск супруги потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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