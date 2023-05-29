Запретный отдых: в Ярославской области по указу губернатора Евраева будут штрафовать за выход в лес

По распоряжению губернатора Ярославской области Михаила Евраева с 17 мая сроком на 21 день в регионе введен особый противопожарный режим в лесах и на землях лесного фонда. Гражданам в этот период запрещается посещать леса, разводить костры, а также сжигать мусор и траву на прилегающих к лесным массивам территориях. Нарушителям запрета будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц размер штрафа составит от 30 до 60 тысяч, а предпринимателям придется заплатить до 800 тысяч рублей.

Стоит отметить, что аналогичный запрет в данном субъекте Российской Федерации уже действовал на протяжении месяца с 24 апреля текущего года. За выход на семейную прогулку в лес граждан ждал штраф в размере 50 тысяч рублей с каждого любителя отдыха на природе. Для контроля за соблюдением особого противопожарного режима власти Ярославской области проводят рейды с применением квадрокоптеров. Также для обнаружения людей в лесах задействованы сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Ярославской области, представителями Департамента лесного хозяйства и пожарного надзора в ходе проведенного ранее совместного рейда «особое внимание было уделено информированию населения» о введении на территории региона соответствующего запрета на посещение лесов и земель лесного фонда. В ведомстве подчеркнули, что граждане знают о размере наказания за соответствующее административное правонарушение.

При этом другие мероприятия по предотвращению лесных пожаров властями Ярославской области либо не предпринимаются, или проводятся в достаточно ограниченном объеме. В частности, на текущий момент в регионе создано лишь порядка 50 километров минерализованных полос, которые являются эффективным естественным барьером, препятствующим распространению огня в лесном массиве в случае возникновения возгорания. Это чуть более 6% от запланированных в текущем году 800 километров.

При столь низких темпах, несмотря на высокий уровень пожарной опасности и закупленную в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» технику, администрация губернатора Михаила Евраева рискует провалить эту необходимую работу. Вместо организации деятельности ответственных структур и оперативного решения важной проблемы глава региона фактически перекладывает ответственность за пожары на простых ярославцев, запрещая им отдыхать в лесах в теплое время года, когда многие нуждаются в контакте с природой.

Ярославль, Екатерина Попова

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