Запад нацелен захватить русские недра: России без изменения политики грозит внешнее управление

Запад в ближайшие годы будет пытаться захватить под свой контроль месторождения полезных ископаемых в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, при нынешней политике РФ может ожидать апокалиптический сценарий с руководством извне.

«У нас масса проблем, и они президентом [РФ Владимиром Путиным] в свое время были высвечены. Одна из задач, которую он высвечивал, – то, что у нас шестая часть суши и всего лишь 2% населения Земли. И, понятно, если национальная, миграционная, демографическая политика, особенно последняя, будет идти, как идет сейчас, мы рискуем – и это слова президента, не мои, немножко апокалиптического характера, грустного, мягко выражаясь, – можем превратиться в пустое пространство, судьба которого будет решаться не нами», – подчеркнул Слуцкий.

Как полагает политик, в такой ситуации России наконец-то надо начать «квалифицированно и грамотно» возвращать соотечественников из-за рубежа и решить ряд других проблем. «Госпрограмма переселения в начале 2000-х отработала. К великому сожалению, практически все приехали и вернулись обратно – высокая преступность, здравоохранение, образование на уровне… не будем давать оценки, все понятно. Тут много на самом деле составляющих. Мы должны отказаться и от какой-то паталогической урбанистики – эти все «человейники», которые мы с большим удовольствием строим. Надо делать упор на малоэтажное, коттеджное строительство. И многие большие мегаполисы уже это осознали. У каждого дома должна быть приусадебная территория», – отметил он.

«Нам надо эти пустые пространства заполнять. Потому что наши враги не просто хотят нас уничтожить цивилизационно, чтобы мы не были одним из центров силы в новой мировой архитектуре в системе мировой политики и международных отношений. Они хотят, в том числе, нас как-то загнать за Можай, потому что им нужны наши недра богатейшие», – констатировал лидер ЛДПР.

При этом Слуцкий обратил внимание на разрушенную усилиями Запада систему российского образования для «оболванивания нашей молодежи». «Для этого Болонский процесс. 10% у нас закончили бакалавриат, магистратуру, уехали в англосаксонские университеты, вернулись и стали заниматься разработкой недр в зарубежных компаниях, экспансия которых может начаться уже в ближайшие годы в страну, а остальные будут какие-то средние, малообразованные», – заявил он.

«Это не наш путь. У нас всегда была школа, образование лучшие в мире, которое позволяло готовить политические и бизнес-элиты для более чем 100 стран мира. И к этому надо возвращаться. Нужно из этой порочной ситуации, в которую себя загнали в 99-м году, выходить с этими Болонскими системами, ЕГЭ и так далее. Но войти легко, а выйти достаточно непросто», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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