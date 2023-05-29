80 лет спустя: погибшего в Ржевской битве красноармейца удалось опознать и сообщить о нём родственникам

Битва, которой посвящён фильм Евгения Пригожина «Ржев», продлилась больше года. Погибших было столько, что в окрестностях города воинской славы до сих пор находят останки красноармейцев. Удивительно то, что спустя 80 лет их останки получается опознать. Поисковики возвращают героев из небытия и даже находят родственников погибших солдат.

В этом году страна отмечает 80-летие победы в Ржевской битве. Долгих 15 месяцев Красная армия пыталась выбить фашистов из Ржева, который те оккупировали в октябре 1941 года. Но немцы крепко держались за Ржевско-Вяземский выступ, считая его полигоном для атаки на Москву. И элитные силы вермахта, сконцентрированные здесь, не собирались отступать даже после болезненных поражений. В итоге Красной армии пришлось бороться за одни и те же территории, которые постоянно переходили из рук в руки. И только в марте 1943 года фашистов удалось выбить из города. Длительная военная операция повлекла за собой существенные потери СССР, так что останки красноармейцев в Тверской области находят до сих пор. Этой весной поисковый отряд «Последний бой» обнаружил трёх бойцов. Двоих из них пока опознать не удалось, а вот личность третьего в мае стала известна – это уроженец Марийской АССР Иван Иванович Таныгин. С 1942 года он числился без вести пропавшим, но волонтёрам, наконец, удалось поставить точку в его боевом пути. Поисковики нашли и родственников солдата, которым сообщили всю имеющуюся информацию об их предке.

Опознать молодого красноармейца (он родился в 1923 году) удалось благодаря самодельной записке, которую тот носил с собой. 80 лет клочок бумаги пролежал в сырой земле, но экспертам даже по этим истлевшим остаткам удалось расшифровать предложения, выведенные аккуратными печатными буквами.

Фото: группа «Поисковое движение Москвы» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня Ржевская битва является объектом изучения историков, а активисты круглый год не останавливают поисковые работы в окрестностях города, чтобы найти и перезахоронить всех героев Великой Отечественной. Но так было не всегда. Огромные потери Красной армии в тех сражениях привели к тому, что о битве демонстративно забыли. Даже само понятие «Ржевская битва» официально появилось только после выхода в 2019 году фильма «Ржев», снятого по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина. В тех боях участвовал его родной дед – Евгений Ильич Пригожин. Он даже попал на страницы произведения Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Автор с оружием в руках шёл по той земле и даже был награждён медалью «За отвагу», когда удалось выбить немцев из деревни Овсянниково. Вот об освобождении этого населенного пункта фронтовик и написал свою повесть. В книге не было главного героя, сюжет строился вокруг всей советской роты, вынужденной атаковать деревню, а потом удерживать её, несмотря на большие потери и отсутствие поддержки артиллерии.

Режиссёр Игорь Копылов учёл эту особенность повести и в фильме также не пытается выдвигать на первый план кого-то из бойцов. Здесь все равны: и офицеры, и колхозники, и учителя, взявшие винтовки в руки и вынужденные по грудь в снегу штурмовать захваченные фашистами районы. В итоге вместо ленты про героическую поступь советского солдата, легко убирающего врага со своей земли, у создателей получилась киноистория про один изнурительный бой, из которых и состояла та битва.

Кард из кинофильма «Ржев»

– Бои на Ржевско-Вяземском выступе – это долгая, почти полуторагодовая история, – рассказывал Игорь Копылов. – Наш фильм – микрон от той огромной битвы. Он показывает всего один день, бой за маленькую деревню. У нас не было задачи охватить все события, мы пытались осмыслить их через малое. Полгода изучали материал, потом репетиции, съёмки, монтаж. На создание фильма «от и до» ушло примерно полтора года.

Фильм сразу полюбился зрителям, в каждом из актёров которого можно было рассмотреть черты собственных предков, сражавшихся за нашу страну. И интерес к ленте не угасает даже спустя несколько лет. Так, фильм «Ржев» вошёл в программу Забайкальского Международного кинофестиваля, который пройдёт в Чите с 30 мая по 4 июня.

Ржев, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»