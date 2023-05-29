Ситуация тревожная: в центре Европы зреет большой взрыв

В центре Европы «зреет большой взрыв» в результате обострения ситуации вокруг самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, обстановка тревожная, а конфликт может иметь геополитические последствия.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. Это лишний раз подчеркивает, что происходящее сегодня в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы, если говорить о Европе, равную неделимую безопасность для всех государств, и которая означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара», – сказал Лавров, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ситуация в самопровозглашенной республике Косово обострилась в конце прошлой недели, когда косовская полиция силой заняла здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков. Произошли столкновения. Ранения получили 10 человек.

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией и направил войска на границу Косова и Метохии.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.

Москва, Светлана Антонова

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