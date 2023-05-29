Московскому региону прогнозируют неустойчивую погоду

В Москве и Подмосковье сохранится нестабильная погода – теплые дни будут сменяться прохладными. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«В столичном регионе продолжат чередоваться теплые и прохладные дни, также солнечные периоды будут прерываться кратковременными дождями. Колебания температуры будут проходить около и немного ниже климатической нормы. Столичный регион будет находиться под влиянием обширной тропосферной ложбины, которая распространится из Арктики до берегов Черного моря», – говорится в сообщении специалистов.

Во вторник, 30 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, в Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем преимущественно без осадков. В мегаполисе воздух прогреется до 22...24°, в Подмосковье – до 25°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В среду, 31 мая, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью в Москве 9...11°, по области 6...11°. Днем температура в столице ожидается до 17...19°, в Подмосковье – 16...21°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В четверг, 1 июня, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 5...7°, по области 3...8°. Днем в мегаполисе 21...23°, в Подмосковье – 19...24°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В пятницу, 2 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 8...13°, днем 18...23°. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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