Полумиллиардные убытки «Дальнегорского ГОК» могут привести к сокращениям и задержкам зарплат

В Дальнегорске прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работников химической промышленности. Поздравить сотрудников и ветеранов горно-химического производства собрались губернатор Приморского края Олег Кожемяко, депутат Заксобрания Сергей Слепченко, мэр Дальнегорска Александр Теребилов и другие высокопоставленные лица. А тем временем градообразующее предприятие «Дальнегорский ГОК» на грани очередного банкротства, что вновь грозит обернуться сокращениями и задержками зарплат.

Мэр Дальнегорска Александр Теребилов. Фото из телеграм-канала градоначальника

В январе «Дальнегорский ГОК» отчитался об устойчивой работе и позитивных тенденциях даже в условиях антироссийских санкций. Был заявлен рост объемов добытой руды на 4% и сохранение контрактов с ключевыми иностранными партнерами в Китае, Японии и Южной Корее. Удалось достичь заключения контрактов с Республикой Беларусь. Но в мае комбинат опубликовал финансовую отчетность, в которой был побит собственный антирекорд по убыточности – компания ушла в минус более чем на 535 миллионов рублей.

Это уже пятый убыточный год подряд для комбината, не помогают даже регулярные федеральные и региональные субсидии. Например, в 2022 году Приморский край выделил «Дальнегорскому ГОКу» 246 миллионов рублей на электроэнергию, еще 55,7 миллиона субсидировал федеральный бюджет на перевозку грузов.

Наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению финансовых показателей, которая вскоре может обернуться банкротством комбината. В 2021 году Арбитражный суд Москвы уже рассматривал первую попытку банкротства «Дальнегорского ГОКа». Тогда основанием для иска стали незначительные для масштабов предприятия долги по зарплате (1,2 миллиона рублей), но вскоре объем претензий от кредиторов вырос до 2,6 миллиарда рублей. Тем не менее, в первый раз комбинату удалось выстоять. Особо интересен тот факт, что обанкротить «Дальнегорский ГОК» пытался его давний партнер «ДХК «Бор».

История банкротств градообразующего Дальнегорского комбината начинается в 2010-х годах. До 2015 года разработкой рудных месторождений бора и производством химических реагентов занималась ЗАО «Горно-химическая компания «Бор», в учредителях которой значилось сразу пять кипрских офшоров, связи которых вели к миллиардеру Борису Минцу, ныне проживающему в Англии и не планирующему возвращаться в Россию.

В 2015 году «ГХК «Бор» была признана банкротом, процесс сопровождался массовыми увольнениями и невыплатой зарплат. К тому моменту на предприятии работало 2,6 тысячи человек. На смену ЗАО «ГХК «Бор» пришло заранее учрежденное в 2012 году ООО «Дальнегорский ГОК». Конечным владельцем вновь оказались кипрские офшоры с закрытой информацией о конечных бенефициарах, на сегодняшний день это Rakspol trading ltd. Параллельно в 2012 году было учреждено ООО «Дальнегорский химический комбинат БОР», следы конечного учредителя теряются на кипрском офшоре Liomena Investments ltd.

О схеме сотрудничества «Дальнегорского ГОКа» и «ДХК «БОР» стало известно после начала процедуры банкротства последнего. Приглашенный конкурсный управляющий установил, что была создана модель бизнеса с разделением на «центр убытков» и «центр прибылей». Так, сотрудники комбината, лишившиеся мест после банкротства «ГХК «Бор» Бориса Минца, формально продолжили свою работу на «Дальнегорском ГОКе», но официально устроены они были в «ДХК «БОР». На второе предприятие оказалась возложена налоговая нагрузка и все сопутствующие риски, первое же занималось освоением прибылей и бюджетных субсидий. В совокупности краевая субсидия на электроэнергию для «Дальнегорского ГОКа» превысила 780 миллионов рублей.

Закономерно первым под банкротство попал «ДХК «БОР», для чего он, собственно и был создан. Показательно, что в конце 2022 года в суд поступило требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, среди которых оказался Дмитрий Минц, сын уже упомянутого миллиардера Бориса Минца, навсегда покинувшего Россию. Не исключено, что именно Минц-старший так и остался конечным бенефициаром, по крайней мере одного из юрлиц, занимающихся добычей и переработкой бора в Дальнегорске.

В связи с этим прослеживается четкая и отработанная бизнес-модель, по которой кипрские офшоры через российские юрлица извлекают максимальную прибыль от разработки единственного в России месторождения бора. Порядка 90% высококачественной продукции идет на импорт, в том числе во враждебные по отношению к России страны. Работа предприятий поддерживается за счет многомиллионных краевых субсидий. Когда у юрлиц возникают крупные долги по налогам, они подвергаются банкротству, а на их место приходят компании с новыми названиями, но прежними владельцами.

Вот и в 2022 году власти Приморского края презентовали новое АО «Русский Бор», которое пришло на смену обанкроченному «ДХК «БОР». Кто выступает конечным бенефициаром юрлица с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей вновь не известно. Так что цикл успешно продолжается. Можно ожидать, что вскоре его повторит и убыточный для бюджета «Дальневосточный ГОК», но очевидно прибыльный для кипрских офшоров.

Однако главными жертвами офшорных схем оказываются обычные работники дальнегорского горно-обогатительного комбината и жители города. С каждым банкротством количество рабочих мест на предприятии сокращается. Если в 2012 году речь шла о судьбах 2600 специалистов, то теперь их немногим более 1800. Выведенные в офшоры деньги вполне могли пойти не только на создание новых рабочих мест, но и на увеличение окладов, расширение социальных гарантий, модернизацию производства. Тогда бы приехавшим в Дальнегорск на День работника химической промышленности чиновникам не пришлось в очередной раз разбрасываться обещаниями светлого будущего, а можно было бы подвести позитивные итоги светлого настоящего, но пока в этом никто, кроме самих дальнегорцев, не заинтересован.

Дальнегорск, Екатерина Попова

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