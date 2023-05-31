«Расходный материал»: США ведут Молдавию по пути Украины

Молдавия потеряла свой суверенитет в пользу США и может разделить судьбу Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня в Госдуме в ходе правительственного часа с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, который отметил, что перспектива сближения Кишинева с Евразийским экономическим пространством (ЕАЭС) вряд ли возможна в нынешних условиях.

Вопрос о ситуации в Молдавии на пленарном заседании нижней палаты российского парламента сегодня подняла внефракционный депутат Оксана Дмитриева. «Молдавия, которая формально является наблюдателем по ЕАЭС, но при этом ее сейчас позиция всем известна. Она по-прежнему остается наблюдателем и предполагает вступать в этот наш союз?» – обратилась она с вопросом к Оверчуку.

В ответ вице-премьер обратил внимание, что после прихода к власти в Молдавии нового президента Майи Санду отношение к ЕАЭС у руководства этой страны изменилось. «Они считают, что их наблюдательство в ЕАЭС было осуществлено с какими-то нарушениями и поэтому они сейчас уклоняются, воздерживаются от участия в мероприятиях ЕАЭС на всех уровнях, к сожалению», – пояснил он.

«Как они дальше будут – вступать в ЕАЭС или не вступать – вы слышите, какие они заявления сегодня делают. Поэтому конечно же в рамках того руководства, с тем руководством, которое сегодня есть, не думаю, что мы можем говорить оптимистично относительно этих перспектив сближения Молдавии с ЕАЭС. Но мы видим цифры, что Молдавия конечно же проигрывает от того, что сегодня отдаляется от РФ. Думаю, что народ Молдавии все расставит по своим местам», – заявил Оверчук.

В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что Молдавия на сегодняшний день по сути уже потеряла свой суверенитет. «Все правильно говорите Алексей Логинович, но время расставит на свои места. Вряд ли это получится у Молдавии, чтобы произошло быстро, потому что Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия практически потеряла свой суверенитет. Вы видите, и язык уже молдавский не считается за национальным, обсуждают тему румынского языка как государственного. И многие другие вопросы решаются отнюдь не в интересах граждан Молдавии», – констатировал он.

«Пока не будет многополярного мира полноценного, справедливого, для многих государств тяжелое время наступило в связи с политикой, которая проводится США. Они не смотрят на народ, как не смотрят на украинцев, считая их расходным материалом», – подчеркнул Володин.

В то же время спикер Госдумы привел в пример страны Прибалтики, в которых за последние 30 лет практически остановилось развитие. «В Прибалтийских странах граждан стало в 2 раза меньше, которые проживают на территории. А это связано с тем, что никто не развивает Прибалтийские страны, как это было раньше. И следствием этого является то, что коренные жители уезжают на заработки в другие страны, европейские, в первую очередь, богатые, где работают на плантациях как мигранты. Поэтому отсутствие суверенитета однозначно сказывается, и будущее есть только у суверенных государств. Но суверенные государства ни США, ни ЕС не сторонники строить. Наоборот, забирают все полномочия. Мы видим, что происходит в той же Венгрии, когда забирают права, при этом оговаривая все вопросы на принципах отнюдь не дружеских и от этого страдают граждане», – сказал он.

«Все, что делают США, вкладывая в экономики других стран, – это фактически заканчивается кабалой», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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