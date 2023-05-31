«Газпром» обновил суточный рекорд поставок газа в Китай

Объемы поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» достигли нового рекорда. Об этом говорится в официальном сообщении «Газпрома».

«30 мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – отмечается в телеграм-канале компании.

«Газпром» в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту 10 млрд кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 млрд кубометров.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Сибири». Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 млрд кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 млрд кубометров в год к 2025 году.

Развитие «китайского вектора» связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода «Сила Сибири – 2» мощностью 50 млрд кубометров в год. Проект сейчас прорабатывается.

Сегодня Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Документ был заключен 31 января 2023 года. Он предполагает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции в районе российского Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае. Отдельно в соглашении отмечается приоритетность расчетов в рублях и юанях.

Москва, Мария Соколова

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