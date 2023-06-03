США разрушили систему контроля над вооружениями – замглавы МИД России

Проблемы с международным контролем над вооружениями обострились до предела. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявления представителей Вашингтона с новыми «мирными» инициативами в этой сфере и веденными контрмерами на прекращение ДСНВ. По словам российского дипломата, система разрушена по вине США.

Отвечая на вопрос, могут ли введенные Вашингтоном контрмеры в рамках ДСНВ дополнительно обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, Рябков, в частности, сказал (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»): «Она и так до предела острая. И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние».

«Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности [Джейка] Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована», – констатировал заместитель главы МИД России.

Рябков подчеркнул, что «помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов».

Замминистра добавил, что российская сторона даст развернутые оценки этому выступлению. «Но в обобщенном виде можно сказать, что ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными», – сказал Рябков.

ДСНВ (или СНВ-3) – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Москва, Светлана Антонова

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