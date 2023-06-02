США завили о готовности начать диалог по новой системе контроля ядерного оружия

Вашингтон готов начать переговоры с Москвой о системе будущего контроля над ядерными вооружениями с участием пяти ядерных держав, в том числе, России. Об этом сегодня заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого цитируют западные информагентства.

«США готовы сейчас начать взаимодействовать с Россией по решению проблем ядерных рисков и разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы приступить к этим обсуждениям», – сказал Салливан.

По его словам, ядерные державы Россия, США, Великобритания, Китай и Франция могут снизить напряженность, установив между собой каналы кризисной коммуникации и уведомлять о ракетных запусках.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой по созданию новой системы без предварительных условий.

Накануне американский Госдепартамент заявил, что США с 1 июня не будут уведомлять Россию о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок, а также о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под действие Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). США считают такое решение «законными контрмерами» на действия Москвы.

Россия приостановила свое участие в ДСНВ, при этом заверив, что продолжит соблюдать договор в части числа носителей ядерных боезарядов, а также будет обмениваться с США уведомлениями о пуске баллистических ракет

Вашингтон, Мария Соколова

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