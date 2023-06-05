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Понедельник, 5 июня 2023, 17:23 мск

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НАТО наращивает военный контингент в Восточной Европе

Фото: официальный сайт НАТО

Численность контингентов НАТО в странах Восточной Европы увеличена вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на данные официального представителя альянса Оаны Лунгеску.

«НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии... Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году», – говорится в публикации.

Отмечается, что страны также направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть альянса, что особенно важно для Прибалтийских государств, у которых нет собственных истребителей. При этом дополнительно развернуто беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и морские корабли с системами ПВО.

Брюссель, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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