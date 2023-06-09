«Банк России не тормозит развитие экономики» – Набиуллина ответила на критику в свой адрес

Банк России не тормозит развитие экономики, а способствует её устойчивому сбалансированному росту. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции, комментируя критику в свой адрес со стороны неправительственных экспертов.

«Мы не тормозим, мы наоборот способствуем росту экономики – устойчивому, сбалансированному экономическому росту, потому что без решения задачи ценовой стабильности, экономику будет бросать то в жар, то в холод. И после краткосрочного бума может происходить глубокий спад, часто сопровождающийся и финансовым кризисом. Поэтому ценовая стабильность – это важнейший фактор долгосрочного сбалансированного роста экономики. Как раз та политика таргетирования инфляции, контрциклическая, макроэкономическая политика в целом призвана предотвратить такие колебания – то перегрева, то переохлаждения экономики. И как показал опыт прошлого года наш режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции, оно может уменьшать последствия не только таких циклических колебаний, но даже последствия серьезных структурных шоков», – сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ обратила внимание, что другой инструментарий поддержки экономики – структурные изменения – находится в распоряжении правительства РФ. «Если же речь идет о том, чтобы предоставлять льготные кредиты каким-то отраслям или широкому кругу отраслей за счет ЦБ, то, на наш взгляд, это нанесет скорее вред экономике, потому что для всех остальных, кто не получит доступ к льготным кредитам, условия кредитования ухудшатся. И это не сильно будет отличаться от стимулирования отдельных отраслей в ущерб другим. Методы и инструментарий денежно-кредитной политики воздействует все-таки на всю экономику в целом», – пояснила она.

«Помимо инструментария денежно-кредитной политики у нас, как у регулятора, конечно, есть другой инструментарий, который мы задействуем, используем для поддержки экономического роста – это и развитие финансового рынка в целом, и фондового рынка. Мы недавно приняли решение о риск-чувствительном подходе в части банковского регулирования, чтобы банки охотней кредитовали проекты структурной трансформации отраслей. Но эти отрасли опять-таки определяет правительство. ЦБ не должен проводить структурную политику и определять, каким отраслям, каким компаниям помогать или не помогать», – заявила Набиуллина.

Комментируя нынешнюю ситуацию, глава ЦБ отметила, что сейчас экономика РФ не находится в фазе перегрева, но риски такие есть. «Перегрев (возникает) в том случае, если спрос растет быстрее, чем предложение, когда ВВП уже вышел на свой потенциал. И индикатором такого перегрева служит инфляция, когда она становится выше целевого уровня. Сейчас мы не видим и не можем сказать, что в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание. Поэтому мы и говорим про проинфляционные риски и факторы», – пояснила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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