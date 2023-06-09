Глава ЦБ посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам хранить сбережения в рублях. Сегодня на пресс-конференции председатель ЦБ также отметила, что плавающий курс российской валюты останется зависимым от внешнеэкономической конъюнктуры.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату. И мы как раз проводим политику, направленную на то, чтобы сохранить покупательную способность рубля», – пояснила Набиуллина.

При этом глава ЦБ напомнила, что курс рубля остается плавающим и зависит, в том числе, от внешнеэкономической ситуации.

Со своей стороны заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин в связи с ослаблением российской валюты отметил, что корректным является сравнение текущего курса с уровнем начала 2022 года. «К доллару ослабление порядка 11% – начало января 2022 года по текущий момент. По отношение к евро ослабление – 5%, по отношению к юаню ослабление за этот же промежуток времени – 3%. Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате всех событий, которые произошли за последние полтора года, на самом деле не очень обоснованно», – отметил Заботкин.

Напомним, на текущей неделе отечественная валюта вновь ослабла по отношению к доллару и евро. По итогам сегодняшних биржевых торгов, в ходе которых курс «американца» впервые за два месяца превысил 83 рубля, Банк России увеличил на выходные и понедельник официальный курс доллара более чем на 60 копеек – до 82,0930 рубля, евро подорожал почти на 80 копеек – до 88,0379.

Москва, Мария Соколова

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