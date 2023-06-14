российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 июня 2023, 19:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

НАТО в июле примет планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных

Фото: официальный сайт НАТО

Страны – члены НАТО на саммите в Вильнюсе примут планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных на территории альянса при поддержке значительных воздушных и морских сил. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее в Европе начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил с участием около 250 самолетов, в том числе новейших F-35. В военной операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран.

Учения проходят на территории Германии, Нидерландов и Чехии с целью проверки способности ВВС реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

У берегов Греции 59 человек утонули при опрокидывании лодки / Француз расстрелял соседей с детьми за громкие игры в саду / Сенатор Карасин: Запад запустил методы «цветной революции» в Сербии / ICAN: США тайно разместили в Европе более 150 ядерных ракет / Глава дипломатии ЕС сказал, когда будут возможны мирные переговоры Москвы и Киева / Определены самые дружелюбные по отношению к России европейские государства / В Лондоне анонсировали удар большими силами ВСУ в Донбассе / НАТО начинает крупнейшие учения военно-воздушных сил Air Defender 23

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, США,