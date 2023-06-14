НАТО в июле примет планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных

Страны – члены НАТО на саммите в Вильнюсе примут планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных на территории альянса при поддержке значительных воздушных и морских сил. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее в Европе начались крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил с участием около 250 самолетов, в том числе новейших F-35. В военной операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран.

Учения проходят на территории Германии, Нидерландов и Чехии с целью проверки способности ВВС реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Москва, Андрей Дорофеев

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