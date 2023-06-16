Защитника Надежды Савченко в Москве лишили статуса адвоката

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката юриста Илью Новикова* (признан в России иноагентом). Соответствующее решение размещено сегодня на сайте палаты.
«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», – говорится в сообщении пресс-службы Адвокатской палаты.
В размещенном в свободном доступе решении фамилия Новикова* не указана, однако его можно идентифицировать по высказыванию для СМИ, которое и стало одной из причин разбирательства. В телеинтервью юрист заявил, что Украина должна разрушать на российской территории, в том числе, мосты и склады.
Кроме того, в решении указано, что Новиков* давно утратил связи с московской адвокатурой.
Совет также решил, что Новиков* может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката не ранее, чем через два года.
В апреле минюст РФ ходатайствовал о лишении Новикова* статуса адвоката.
В декабре 2022 года МВД России объявило его в розыск. С 2021 года юрист живет за пределами РФ.
Новиков* известен участием в ряде резонансных процессов. В частности, он защищал украинскую наводчицу Надежду Савченко, осужденную за причастность к убийству российских журналистов. Также он представлял центр «Мемориал»*, ликвидированный по решению суда.
*– внесен в реестр иноагентов
Москва, Андрей Дорофеев
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