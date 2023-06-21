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Среда, 21 июня 2023, 14:49 мск

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«Якорь в экономике»: Набиуллина объяснила, почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Банк России продолжит аккуратную денежно-кредитную политику для сохранения низкой инфляции, которая является главным условием поддержки процесса быстрого восстановления российской экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По ее оценке, в нынешней ситуации снижение ключевой ставки ЦБ, к чему часто призывают, не приведет к снижению процентных ставок по кредитам банков.

Глава ЦБ обратила внимание, что именно низкая инфляция является «залогом долгосрочных инвестиций и комфортных ставок» по кредитам. «Понимая, что есть и заметные проинфляционные риски со стороны бюджета, рынка труда, как быстро растет внутренний спрос, начало расти потребительское кредитование, мы проводим очень аккуратную денежно-кредитную политику. Мы абсолютно убеждены, что инфляция – важнейший якорь в экономике. Низкая предсказуемая инфляция – это залог уверенности граждан, бизнеса в завтрашнем дне, их готовность инвестировать в нашу экономику, в нашу страну. Это вопрос реальных доходов населения, которые не съедаются ростом цен», – подчеркнула она.

При этом Набиуллина пояснила, почему в настоящий момент снижение ключевой ставки не приведет к сокращению ставок банков при выдаче «длинных денег». «Не бывает доступных долгосрочных кредитов для всех, не говорю сейчас про льготные кредиты, если высокая инфляция. Иногда это путают. Говорят, что снизьте ключевую ставку и будут долгосрочные кредиты доступны. Не будут. Потому что банки, когда вкладывают в активы, они, конечно, страхуются от инфляции, от того, что стоимость активов будет соответствующим образом съедена инфляцией, а у них есть обязательства перед вкладчиками. И люди сейчас не несут долгосрочные депозиты, не говорю про текущие счета, по ставке меньше 6-7%», – пояснила она.

«Поэтому снижение инфляции – это путь к снижению долгосрочных ставок по кредитам. Это первый ресурс. Поэтому так важна ценовая стабильность и наша работа по снижению инфляции», – заключила Набиуллина.

Напомним, что 9 июня совет директоров ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом глава регулятора заявляла о высоких проинфляционных рисках, хотя по итогам мая инфляция в России составила лишь 2,5%.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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