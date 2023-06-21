Набиуллина назвала главные риски при структурной трансформации экономики РФ

Внутренние дисбалансы и агрессивные внешние условия создают риски для долгосрочного стабильного развития российской экономики. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, негативным образом сказывается отсутствия доверия участников экономической деятельности.

«Как (хорошо) финансовый сектор прошел прошлый год, не должно приводить к выводу, что мы неуязвимы. Наоборот, это показывает, что очень внимательный мониторинг рисков финансовой стабильности, своевременное их купирование, борьба с потенциальными внутренними дисбалансами абсолютно необходимы для устойчивости в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас, когда ситуация так быстро меняется и внешние условия остаются крайне агрессивными», – отметила Набиуллина, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

В то же время глава ЦБ подчеркнула, что банковский сектор не способен взять на себя финансирование всех стратегических направлений экономики при отсутствии необходимых госгарантий для долгосрочных инвестиций на фоне недоразвитости институтов развития. «Совершенно справедливо, что, когда государство понимает важность проекта, оно делит риски с банками. И гарантия эта должна быть настоящая, безусловно. И выдав ее, государство обещает не покинуть проект в критический момент… Переложить только на банки финансирование всех стратегически значимых направлений просто невозможно, потому что они не должны брать те риски, которые будут угрожать их финансовой устойчивости и вкладчикам и кредиторам. Банки не могут финансировать убыточные проекты, должно быть софинансирование со стороны государства, институтов развития», – считает она.

«В России показатель активов крупнейших институтов развития к ВВП невысокий. Например, активы ВЭБа около 3% были в 2021 году. Для примера, в Китае активы трех крупнейших банков развития – это 26% ВВП, в Бразилии активы крупнейшего банка 6,9% ВВП. То есть там институты развития играют бОльшую роль», – пояснила Набиуллина.

При этом глава ЦБ уточнила, что 80% активов финансового сектора приходится на банки, которые не всегда могут быть источниками «длинных» ресурсов. «К чему приводят долгосрочные вложения при краткосрочных депозитах, мы сейчас наглядно увидели на примере банковского кризиса в США. Конечно, таких вещей допускать нельзя. Долгосрочное финансирование компаний должно быть, прежде всего, долевым. Компании должны получать его на рынке капитала. Это защищает от того, что рост экономики не обрушился бы под ростом долговой нагрузки», – отметила она.

Глава ЦБ также полагает, что нельзя отложить до лучших времен развитие фондового рынка. «Отложить развитие фондового рынка до лучших времен нельзя, потому что оно нужно именно сейчас, в период структурной трансформации, когда компаниям надо не просто расширяться, но строить долгосрочные планы, получать долгосрочные инвестиции… Мы сейчас нацелены на то, чтобы обеспечить более длинный горизонт этих инвестиций», – сказала она, добавив, что российские предприятия пока неохотно пользуются преимуществами фондового рынка в нынешних условиях.

«Очень важно для инвестиций – это доступная качественная информация об эмитентах и инструментах. Без раскрытия информации инвестиций не будет. Поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности. Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем, но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка. Это очень важно для восстановления доверия», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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