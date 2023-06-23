Россия расширила список «невъездных» европейцев в ответ на 11 пакет санкций ЕС

МИД России в ответ на принятие Евросоюзом нового санкционного пакета расширил список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве (поставки вооружения и военной техники и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и пр.), представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами», – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал «Новый День», Совет Европы сегодня утвердил новый, 11-й по счету, пакет санкций в отношении России. Рестрикции предусматривают меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений, запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, запрет на транзит через Россию некоторых товаров двойного назначения (например, авиационные материалы, топливные добавки), которые могут использоваться в оборонном секторе.

Москва, Андрей Дорофеев

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