Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза в пятницу, 23 июня, утвердил новый, 11-й по счету, пакет санкций в отношении России. Рестрикции предусматривают меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений, запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, запрет на транзит через Россию некоторых товаров двойного назначения (например, авиационные материалы, топливные добавки), которые могут использоваться в оборонном секторе. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Так, в новый санкционный пакет включен механизм борьбы с обходом антироссийских санкций. Этот инструмент позволит ЕС вводить ограничения против третьих стран.

Кроме того, в санкционные списки попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса и дополнительно – более чем 100 физических и юридических лиц. Среди них – военные, судьи, чиновники, бизнесмены, представители СМИ, люди, якобы причастные «к незаконной депортации украинских детей», а также российские ИТ-компании, «предоставляющие критически важные технологии и программное обеспечение» организациям, работающим с ВС РФ, российской разведке и банкам, которые работают на новых российских территориях.

Санкции коснулись также российских СМИ: продлен запрет вещания пяти телеканалов – «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехон».

Евросоюз ужесточил ограничения на экспорт автомобилей в Россию, запретив поставки новых и подержанных люксовых автомобилей с объемом двигателя более 1,9 тыс. куб. см, электрокаров и гибридных машин.

Кроме того, запрещен допуск в порты ЕС любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов, при подозрении в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка стран G7. В порты Евросоюза не будут пускать и суда, которые отключают систему навигационного слежения при транспортировке российской нефти, на которую распространяется запрет на импорт или ограничение цен G7.

ЕС также запретил импорт товаров из стали из любой страны, если для их производства использовался российский металл.

Помимо этого, Евросоюз полностью ограничил въезд на свою территорию грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Кроме того, под рестрикции ЕС попали ряд компаний, зарегистрированных в КНР, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении, которые, как заявляют в Брюсселе, помогали России обходить санкции.

Еврокомиссия сообщила, что к ограничениям ЕС на экспорт высокотехнологичной продукции присоединилась Швейцария.

Документ, оформляющий новые санкции против РФ, вскоре будет опубликован в Официальном журнале ЕС, уточнила пресс-служба Евросовета.

Напомним, послы государств Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня.

Брюссель, Наталья Петрова

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