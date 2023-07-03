российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июля 2023, 17:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Суд в Москве арестовал совладельца ликеро-водочных заводов Александра Беспалова

Замоскворецкий суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова. Бизнесмен обвиняется в передаче взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение взятки)», – цитирует ТАСС представителя суда. Решение было принято судом 16 июня, защита предпринимателя уже обжаловала его.

В суде отметили, что по этому делу проходит еще один предприниматель Андрей Лазутин. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили в правоохранительных органах, он признал вину и оформил явку с повинной.

В Едином государственном реестре юрлиц Беспалов указан как учредитель компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К». По данным ряда СМИ, ликеро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка – владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак», обвиняемого в финансировании ВС Украины с целью террористической деятельности в России и числящегося в базе розыска МВД России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские войска отбили 16 атак ВСУ: уничтожены истребитель, бронетехника и почти 600 боевиков / ВСУ потеряли на Ореховском направлении более 20 тысяч боевиков – глава Запорожской области / Украинский алкобарон Черняк объявлен в России в розыск за финансирование терроризма / WP: глава ЦРУ тайно посетил Киев – обсуждались планы на переговоры с Москвой / Киев готовит новый плацдарм для обстрелов российских регионов / Запад потратил 170 млрд евро на помощь Украине / Режим Зеленского планомерно готовится к теракту на Запорожской АЭС – Рогов / Российские войска разгромили пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм, Украина,