В МАГАТЭ не видят признаков минирования ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не увидели признаков минирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в Японии.

«По нашим последним наблюдениям, деятельности по минированию не ведется. Однако вокруг идут бои, поэтому мы продолжаем сохранять предельную бдительность», – цитирует Гросси РИА «Новости».

Накануне глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС продолжает оставаться опасной, и назвал ее хрупкой. По его словам, сохраняются повышенные риски для станции, связанные с контрнаступлением и военными действиями, так как станция находится фактически на линии фронта.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсии со стороны Украины – последствия этого могут быть катастрофичными. По его словам, обстановка достаточно напряженная, а «киевский режим неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем».

«Совсем недавно мы это видели в форме подрыва Каховской ГЭС, тоже с ужасающими последствиями», – сказал Песков, добавив, что для противодействия угрозам предпринимаются все необходимые меры.

Ранее Киев неоднократно обвинял Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Москва категорически отвергала эти обвинения, называя их бредом, и подчеркивала, что украинские власти сами готовят диверсию на ЗАЭС.

Токио, Светлана Антонова

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