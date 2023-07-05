Минюст внес WWF в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России

Министерство юстиции России внесло Всемирный фонд природы в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ. Об этом сообщается на сайте минюста.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что основанием стало решение первого заместителя генерального прокурора РФ от 20 июня.

Ранее в Генпрокуратуре поясняли, что решение о признании деятельности WWF нежелательной на территории России принято, поскольку организация использует природоохранную и экопросветительскую тематику в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.

Помимо этого, в Генпрокуратуре обратили внимание, что организация оказывала материальную и методическую поддержку российским НКО, включенным в реестр иностранных агентов, члены которых привлекались к админответственности в связи с участием в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера. А это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России, подчеркивали в надзорном ведомстве.

Признание деятельности организации нежелательной ведёт к блокировке ее счетов и имущества в России. Также закрываются все отделения и филиалы, запрещается распространение её информационных материалов.

Стоит отметить, что в конце мая министерство юстиции России включило «Гринпис» в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»