Всемирный фонд природы признан нежелательной в России организацией

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации «Всемирный фонд природы» (Швейцария) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам проведения проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, «Всемирный фонд природы») (Швейцария). Фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что, в частности, под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики и природных ресурсов на приарктических территориях. Вместо этого организация занимается разработкой и легитимизацией ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Кроме того, инициативы WWF направлены на крупные предприятия, занятые в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.

«Применительно к предприятиям, часть из которых является исполнителями национальных программ, WWF сформирована сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке «независимых» оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве обратили также внимание на то, что WWF сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации, в частности касающиеся нефтегазовых, энергогенерирующих, горнодобывающих и металлургические предприятий. При этом формирование рейтингов «тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями, разработанными WWF, которая самостоятельно определяет предприятия, достойные получения «зеленого статуса».

Помимо этого, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что организация оказывала материальную и методическую поддержку российским НКО, включенным в реестр иностранных агентов, члены которых привлекались к админответственности в связи с участием в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера. А это свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России, заключили в надзорном ведомстве.

Признание деятельности организации нежелательной ведёт к блокировке ее счетов и имущества в России. Также закрываются все отделения и филиалы, запрещается распространение её информационных материалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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