«Игра с огнем и керосином»: Запад решился на крайне опасный сценарий

Запад реализует на Украине крайне опасный сценарий, который напоминает игру с согнем и керосином одновременно. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова.

«К сожалению, именно худший сценарий сейчас прописывается Западом. Поставки вооружений, бесконтрольное снабжение [киевского] режима, который уже от фашистского мутировал в сторону террористического, но нутро у него действительно неонацистское. Бесконтрольное расползание этого вооружения, ну и конечно угроза ядерным объектам, которая создается киевским режимом, – всё это говорит о том, что сценарий прописывается Западом крайне опасный. Опасный не для России, опасный для всего мира в целом», – подчеркнула Захарова.

В связи с этим представитель МИД РФ привела в пример ситуацию с аварией на АЭС Фукусима в Японии. «До сих пор эта катастрофа дает о себе знать. Причем она была не настолько значительна как предыдущие катастрофы, которые мир переживал с ядерными объектами. То, что сейчас происходит, это даже не игра с огнем, а с огнем и керосином», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС, которую угрожает взорвать киевский режим, схожа с АЭС Фукусима. В случае возможного разрушения ЗАЭС радиационное заражение затронет территории не только Украины, России и Белоруссии, но и Турции, Румынии, Польши и Болгарии, что повлияет на жизнь порядка 100 млн человек.

Москва, Мария Соколова

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