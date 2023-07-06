Соединенные Штаты резко нарастили импорт товаров из России

Импорт товаров из России в Соединенные Штаты в мае по сравнению с апрелем увеличился в 2,3 раза – до 504 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных бюро статистики США.

Согласно приведенным табличным значениям, в апреле 2023 года объем импорта товаров из России составлял 215,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

При этом объем экспорта товаров из США в РФ по итогам мая снизился к апрелю 2023 года и составил 60 миллионов долларов по сравнению с показателем предыдущего отчетного месяца на уровне 65,2 миллиона долларов.

Москва, Андрей Дорофеев

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