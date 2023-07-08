Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренностей

Возвращение из Турции на Украину главарей запрещенного в России террористического батальона «Азов»* является нарушением ранее достигнутых Москвой с Анкарой и Киевом договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».

«Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев»* является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – констатировал представитель Кремля.

Песков уточнил, что, согласно соглашению, командиры террористического подразделения должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москву никто не поставил в известность о передаче боевиков.

Как считает Песков, этот шаг Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ в контрнаступлении, а также в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Анкара, в свою очередь, проявляет солидарность с членами альянса, Россия это прекрасно понимает, добавил спикер Кремля.

«Безусловно, решение выдать главарей азовцев Зеленскому и в нарушении существующих договоренностей вернуть их на Украину связано напрямую с провалами в контрнаступлении, провалами, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», – пояснил Песков.

Напомним, ранее сообщалось о возращении на Украину из Турции командиров «Азова»* – Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги. Боевики попали в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Позже они были переданы Турции, где находились под домашним арестом по договоренности с Россией – после обмена 55 пленных россиян и украинского политика Виктора Медведчука на 215 украинских военнослужащих.

*– запрещенная в РФ террористическая организация

Москва, Светлана Антонова

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