Суд в Москве вынес приговор «вору в законе» Лёхе Семипалатинскому

Московский городской суд вынес приговор Айткали Маймушеву, известному в уголовном мире как «вор в законе» Лёха Семипалатинский, за хранение наркотиков и занятие высшего положения в криминальной иерархии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Московский городской суд приговорил Айткали Маймушева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он осужден по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Новый День», дело Маймушева было направлено в суд в конце марта текущего года. Следствие настаивало, что фигурант получил статус «вора в законе в 1997 году, после чего поддерживал криминальную субкультуру, пропагандировал «воровские идеи», сплачивал под этими идеями уголовников.

«Пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывает других лиц преступной среды подчиняться его воле и выполнять его указания», – отмечали в прокуратуре.

В январе авторитета задержали в баре одной из московских гостиниц. При личном досмотре у него обнаружили метадон в размере, который по законодательству считается значительным.

Москва, Андрей Дорофеев

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