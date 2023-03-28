«Вор в законе» Лёха Семипалатинский предстанет перед судом в Москве

Московский городской суд рассмотрит уголовное дело «вора в законе» Айткали Маймушева, известного как Лёха Семипалатинский, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и хранении наркотиков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что Маймушев с 1997 года, имея так называемый криминальный статус «вор в законе» и уголовную кличку «Леха Семипалатинский», занимая высшее положение в преступной иерархии, в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами поддерживает криминальную субкультуру, пропагандирует «воровские идеи», сплачивает под этими идеями лиц криминальной направленности. Пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывает других лиц преступной среды подчиняться его воле и выполнять его указания», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В январе текущего года авторитета задержали в баре одной из московских гостиниц. При личном досмотре у него обнаружили метадон в размере, который по законодательству считается значительным.

Прокуратура Москвы утвердила в отношении 50-летнего Маймушева обвинительное заключение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере).

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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