Мишустин поручил доработать параметры проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в кратчайший срок доработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба правительства, это поручение дано по итогам отраслевой стратегической сессии.

«К концу второй декады июля минтранс совместно с минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа «Синара» и ПАО «Сбербанк» должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. При этом необходимо учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования», – говорится в сообщении кабинета министров.

К этому же сроку минтранс, минфин, ОАО «РЖД», правительство Москвы и правительство Московской области должны представить согласованную и актуализированную программу развития Центрального транспортного узла с учётом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2025-2030 годов.

Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 2013 году был отложен на неопределенный срок. В апреле 2019 года президент Владимир Путин поручил возобновить проектирование магистрали. Начало проектирования ВСМ через Великий Новгород протяжённостью 679 км планировалось на 2021 год. Ориентировочное начало движения – в 2028 году, время в пути 2 часа 15 минут без учёта остановок.

В марте 2022 года СМИ сообщили, что правительство России намерено отказаться от финансирования проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом из Фонда национального благосостояния.

По словам источников, финансовая модель ВСМ утратила актуальность из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам. Еще одной причиной называлось снижение технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт.

Кроме того, немецкий концерн Siemens направил руководству РЖД уведомление о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан», используемых на магистрали Москва – Санкт-Петербург.

По оценке минтранса РФ, озвученной в декабре 2022 года, строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург может обойтись в 1,39 трлн рублей. В РЖД планировали завершить строительство в 2027 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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