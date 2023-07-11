Дело о попытке вывезти из России крупную партию золота дошло до суда

В Москве перед судом предстанут двое участников группы контрабандистов, которые пытались с помощью подмены ручной клади вывезти через аэропорт «Внуково» почти 70 килограммов золота в слитках. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками в августе 2022 года, действуя по разработанной схеме, разделились на две группы в целях незаконного перемещения слитков золота за границу. Члены одной из них под видом пассажиров, вылетающих в страну, входящую в ЕАЭС, проследовали со слитками золота через «зеленый коридор» в международный зал вылета аэропорта «Внуково». После этого они встретились с соучастниками, входящими во вторую группу, в нейтральной зоне аэропорта и обменялась с ними багажом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

У данных контрабандистов было изъято в общей сложности 69 кг золота стоимостью свыше 240 млн рублей. Сейчас слитки находятся на ответственном хранении в ФКУ «Гохран России».

Мужчины проходят по двум уголовным делам и обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). После вручения копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В августе прошлого года Федеральная таможенная служба сообщала о возбуждении четырех уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ после задержания группы контрабандистов во «Внуково». Как тогда уточнялось, всего пытались вывезти 225 килограммов золота на сумму 800 миллионов рублей. Были изъяты 45 слитков.

Москва, Андрей Дорофеев

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