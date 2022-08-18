российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 10:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Подменили сумки: контрабандисты пытались вывезти через Внуково более 200 килограмм золота

Фото: пресс-служба ФТС

Операцию по вывозу 225 килограмм золота, организованную с использованием приемов из шпионских романов, пресекли таможенники в аэропорту Внуково. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Чтобы вывезти 45 слитков контрабандисты разделились на две группы. Первая вылетала с золотом в Ереван. Это направление выбрали не случайно – Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай. Под видом туристов они прошли через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью. После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолет. В этот момент их задержали таможенники», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФТС, задержаны шесть курьеров, входивших в обе группы. Золотые слитки оценены в 800 миллионов рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Угрожали убийством: суд арестовал одного из нападавших на врачей больницы в Балашихе / «Квартирный вопрос испортил»: перед судом предстанут пятеро участников заказного убийства / Ворвались через балкон: налетчики вынесли из квартиры в Пущино сейф с оружием и ценностями / Дебошир избил трех медиков в одной из больниц Подмосковья / «У вас трубы не той системы»: фальшивые коммунальщики опустошали карманы жителей Подмосковья / Не смогла войти в храм: жительница Москвы заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России / «Трудоустроена незаконно»: уволена воспитатель подмосковного детсада, избившая ребенка / «Готовь сани летом»: житель Рыбинска украл в Подмосковье снегоболотоход

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Армения, Ближний Восток, ЧП в Подмосковье,