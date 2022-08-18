Подменили сумки: контрабандисты пытались вывезти через Внуково более 200 килограмм золота

Операцию по вывозу 225 килограмм золота, организованную с использованием приемов из шпионских романов, пресекли таможенники в аэропорту Внуково. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Чтобы вывезти 45 слитков контрабандисты разделились на две группы. Первая вылетала с золотом в Ереван. Это направление выбрали не случайно – Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай. Под видом туристов они прошли через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью. После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолет. В этот момент их задержали таможенники», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФТС, задержаны шесть курьеров, входивших в обе группы. Золотые слитки оценены в 800 миллионов рублей.

Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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