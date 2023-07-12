Провал саммита НАТО Запад пытается списать на Зеленского – Захарова

Страны Запада пытаются возложить ответственность за провал саммита НАТО на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что американская делегация в Вильнюсе «была в ярости» из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине. Президент Украины написал в соцсетях, что отсутствие конкретных сроков для членства страны в альянсе – это «беспрецедентно и абсурдно».

«Зеленский уже начинает вызывать раздражение у Запада. Давайте разберем этот тезис, который сейчас, кстати говоря, очень активно разгоняется по средствам массовой информации. При всей моей естественной и логичной антипатии к Зеленскому я хочу отметить, что это ведь делается намеренно западниками. Провал саммита сейчас списывают на него», – сказала Захарова.

Представитель МИД России отметила, что Запад и ранее использовал Зеленского исключительно, как инструмент решения текущих задач.

«До этого они его использовали против России. Потом они начали его использовать против украинского народа, потому что это война до последнего украинца. А теперь они его используют таким «новаторским» способом, чтобы списать на эту жалкую фигуру свой собственный провал. <…> Почему они сейчас его выбрали в качестве козла отпущения? Я считаю, что это еще один показатель гнилой сути их абсолютно предательской натуры – они предают всех тех, кого создают», – заключила Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

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