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Вторник, 11 июля 2023, 18:15 мск

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Зеленский в бешенстве – отчитал НАТО еще до приезда на саммит альянса

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский еще до приезда на саммит НАТО в Вильнюсе выразил свое неудовольствие отсутствием четко определенных временных рамок принятия его страны в альянс. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Киев ценит своих союзников, и украинская делегация прибудет в Вильнюс, «ибо это – уважение». «Но Украина тоже заслуживает уважения», написал он.

«Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», – заявил Зеленский.

Он считает, что таким образом оставляется возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

«Неопределенность – это слабость. И я откровенно обговорю это на саммите», – заключил Зеленский.

Ранее в зарубежных СМИ появился ряд утечек о том, что члены блока не намерены предлагать Киеву членство в НАТО. Как пишет Spiegel, в черновике итогового заявления альянса указано лишь, что будущее Украины в НАТО. Издание при этом отметило, что такие же формулировки были даны на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

В свою очередь украинский режим настаивает на ускоренном приеме страны в блок по упрощенной процедуре. Ряд членов НАТО пугает такая перспектива, поскольку такой шаг до завершения СВО будет означать прямое вступление альянса в конфликт.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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