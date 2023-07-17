Готовится блокада Украины? Эксперты оценили возможные последствия срыва «зерновой сделки»

Для окончательного завершения «зерновой сделки» необходимо ликвидировать транспортно-логистического узел на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, черноморская зерновая инициатива была выгодна только президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В частности, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский назвал «зерновую сделку» работой в одни ворота «в пользу исключительно Эрдогана». «Нужно было поддержать его, помочь, но время уже прошло. Ясно, что мы получаем только огромный вред от того, что происходит. Да, мы можем поставлять в Турцию и дальше свою пшеницу. У нас пшеница третьей категории, то есть лучшая для хлебопекарной муки. 70% турецкого хлеба выпекалось из российской пшеницы. Сейчас, видимо, украинское что-то заместит. У них прекрасные мощности для переработки, огромные связи в третьем мире, куда все это и поставляется. Великолепный бизнес-проект для Эрдогана. Он действительно сможет его продолжить, это не вопрос. Но мы и так все уже все для него сделали, чтобы его укрепить», – пояснил эксперт.

Заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков со своей стороны подчеркнул, что с учетом очередного теракта на Крымском мосту нужно переходить к прямым контрактам по поставкам зерна, ликвидировав украинский транспортно-логистический узел. «Зерновая сделка – земля пухом со всем вытекающими последствиями… После атаки на мост нужно снести сам предмет сделки. То есть, за такие вещи транспортно-логистические узлы где-то по соседству должны завершать свое существование. А вот где по соседству – для этого есть решение руководства страны», – уточнил он.

«Нужно ждать результативного ответа не только в плане прекращения зерновой сделки, но и в плане, так сказать, решения самого зернового вопроса уже на уровне Россия – Турция, Россия-Африканские страны напрямую. Ну, и конечно же ждать результата в плане ответа по портовой инфраструктуре и завершения этой сделки немножко в другом формате», – заключил Аватков.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» прекратила свое действие. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», – сказал Песков, подчеркнув, что ее реализация возможно только при выполнении российской части соглашения. По его словам, теракт на Крымском мосту на позицию РФ по «зерновой сделке» не повлиял, так как решение было заявлено ранее.

Москва, Мария Соколова

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