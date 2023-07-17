«Перспективы не очень радужные»: влияние Турции на постсоветском пространстве будет только расти

Россию ждут нерадужные перспективы на фоне растущего влияния Турции на постсоветские государства. Как пояснили российские эксперты, в планы создания Великого Турана Анкара вписала, в том числе, Крым и тюркские народы, проживающие в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков полагает, что турецкое влияние на тюркский мир «будет только нарастать». «Мы пока даже цветочки не видим, только почечки этого влияния, которые взросли на деревце, которое турки растили на протяжении с 90-х годов – начала 2000-х. Мы только видим молоденькие деревья. А вот дальше, когда будут принимать решения по тендерам и на ключевых государственных постах на постсоветском пространстве люди, которые выпустились из турецких вузов, и с которыми работали турецкие спецслужбы, кураторы, – вот это будет совершенно другое дело. Мы будем думать, что разговариваем с нашими постсоветскими братьями, а перед нами будут стоять турки. Это то, что нам нужно учитывать, к сожалению», – подчеркнул он.

«В экономике у нас (с Турцией) возник определенный баланс взаимозависимости и взаимоуважения, и это хорошо. В военно-технической сфере он развивается – есть много сложностей, но у нас есть уже прямой канал для диалога, чего не было до этого. Российские (зенитные ракетные комплексы) С-400 в Турцию – это тоже очень важный момент с точки зрения российских интересов, подчеркну. И есть очень важный третий фактор – это межгосударственные отношения в сфере гуманитарного сектора. А вот здесь пока турки будут лидировать, а мы будем где-то далеко внизу. Мы можем очень долго удивляться и ругать наших турецких коллег, но для того, чтобы о чем-либо разговаривать с ними, нам нужно делать в 10 раз больше», – отметил эксперт.

По его мнению, России пора определиться, какие идейно-ценностные, экономические, политические модели она может предложить постсоветскому пространству. «Вот турки растят эту самую элиту. Мы до сих пор кормимся плодами того, что было сделано в советские годы на постсоветском пространстве. А что будет потом? Я даже сейчас не о нашей внутренней политике, это наше дело. Но если турки вмешиваются, надо жесточайшим образом пресекать это. Понятно, я о нашей внешней политике, в первую очередь. И прежде, чем задавать нашим турецким коллегам эти вопросы, нам нужно задавать эти вопросы себе и развивать более активную наступательную линию», – полагает Аватков.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский со своей стороны напомнил о планах Турции по созданию Великого Турана из тюркских народов постсоветского пространства, в том числе, и России. «Турки-то мечтают не об украинском Крыме. Крым – это был их вассал. Вот это они бы и хотели восстановить. Нет, они не будут об этом заявлять и так далее. Турки умеют ждать. Это главное. И вот они ждут, пока наконец противник ослабнет, и можно взять свое. Вот этой возможности мы не должны давать никому, не только туркам», – констатировал он.

При этом эксперт напомнил, что Турция является активным членом НАТО. «Это главная опора НАТО в восточном средиземноморье – форпост НАТО там. Это вторая по численности после американской армия. И, кстати, по боеспособности ничуть не уступает европейским, американским и так далее. Тренированные пилоты, которые воюют с 84-го года против курдов, уничтожают целые деревни, стирая с лица земли их просто. А когда у них начались собственные брожения внутри страны, они бомбили собственные турецкие города. Совсем недавно это было. И надо будет – повторят. Потому что 90 мэров избранных – курдов, были Эрдоганом отстранены от власти», – уточнил эксперт.

«Мы потеряли 30 лет, ничего не делая в этой сфере. Мы утеряли те возможности, которые у нас были в Центральной Азии, потеряли молодежь этих государств… Перспективы у нас не очень радужные в этой сфере. Мы потеряли время», – заключил Надеин-Раевский.

Москва, Мария Соколова

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