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Среда, 19 июля 2023, 17:43 мск

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Финляндия закроет генконсульство РФ в Турку

Финляндия запретит работу генерального консульства России в городе Турку с 1 октября. Как говорится в сообщении на официальном сайте президента страны, это решение принято в ответ на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Финские власти уточнили, что соответствующее уведомление направлено в посольство РФ.

Стоит отметить, что Хельсинки готовы пересмотреть свою позицию также относительно работы консульства России в Мариехамне.

Ранее Финляндия объявила об ужесточении с 10 июля правил въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, имеющих собственность на финской территории.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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