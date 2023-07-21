ВС РФ нанесли новый ночной удар возмездия по военным объектам Украины, где готовились теракты против России

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Судя по данным украинской прессы, удары были нанесены по портовой инфраструктуре в причерноморских Одесской и Николаевской областях. При этом после ночной атаки сегодня днем в ряде регионов Украины также объявлялась воздушная тревога.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что Россия четвертые сутки подряд наносит удары по Одесской и Николаевской области в качестве мести за теракт на Крымской мосту, совершенный киевским режимом 17 июля. Тогда в результате атаки погибли два человека. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Двустороннее движение на участке планируется восстановить к осени.

Москва, Светлана Антонова

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