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Пятница, 21 июля 2023, 16:03 мск

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ВС РФ нанесли новый ночной удар возмездия по военным объектам Украины, где готовились теракты против России

Фото: Минобороны РФ

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Судя по данным украинской прессы, удары были нанесены по портовой инфраструктуре в причерноморских Одесской и Николаевской областях. При этом после ночной атаки сегодня днем в ряде регионов Украины также объявлялась воздушная тревога.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что Россия четвертые сутки подряд наносит удары по Одесской и Николаевской области в качестве мести за теракт на Крымской мосту, совершенный киевским режимом 17 июля. Тогда в результате атаки погибли два человека. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Двустороннее движение на участке планируется восстановить к осени.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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