Сеть Decathlon станет российской

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов Decathlon. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Покупатель – российская компания АРМ, которая, в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена», – цитирует его слова «Интерфакс».

Покупатель обязался открыть все 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тысячи рабочих мест.

Decathlon закрыл все свои магазины в РФ в июне 2022 года. В январе 2023 года сообщалось, что компания ищет покупателя российских активов.

Москва, Светлана Антонова

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