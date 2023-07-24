«Патриотическая карта»: Запад переориентировал вектор внутреннего давления на Россию

Идеологическое давление Запада на Россию будет только усиливаться в преддверии выборов, особенно на патриотически настроенную часть общества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке экспертов, в новых регионах РФ это осложняется террором «спящих» западных агентов с угрозой физического устранения кандидатов в местные органы власти.

В частности, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Владимир Рогов обратил внимание, что подобное происходило ранее на Украине. «Когда Запад нам говорит о гражданском обществе, мы прекрасно понимаем, что нас готовят к гражданской войне. Это не один год происходило на постукраинском пространстве. Был свидетелем этого с начала 90-х… Запад абсолютно на всех уровнях и площадках начинает, грубо говоря, кошмарить отдельных наших представителей госвласти, когда они заявляют какую-то государственную позицию. Здесь не только речь идет о персональных санкциях и об угрозах, в том числе, физической расправы. Формально не от Запада, а вроде как от этого злокачественного новообразования – я бы его назвал УГИЛ – украинское государство Ивано-Франковска и Львова, потому что эстетика полностью взята от ближневосточных террористов и немножко там приправлено из Третьего рейха символикой и массой других вещей», – пояснил он.

Рогов также отметил, что западный Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал активно работать по России с 2017 года. «Спецслужбы и военные специалисты США и Британии качественно поработали с русскими людьми, отказавшимися от русского имени на постукраинском пространстве. Именно с тех пор Западом в виде инструментария ЦИПсО была взята за основу стратегия бить врага на его территории и по формуле – русские рубят русских… ЦИПсО сейчас будет заточен именно на них (выборы)», – подчеркнул представитель Общественной палаты РФ.

«Каждый из кандидатов без преувеличения – это цель для террористов. Несколько человек, к сожалению, из победителей (праймериз) или погибли, или были подвержены терактам. Совершали взрывы автомобилей, на которых люди передвигаются, и угрозы сыплются абсолютно всем участникам… Масса всевозможных «спящих»… Они старательно пытаются попасть в местные органы законодательной власти, прекрасно понимая, что через подрыв работы, саботаж и прочее можно добиться дестабилизации достаточно быстро», – подчеркнул Рогов.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов со своей стороны подчеркнул, что вмешательство Запада в избирательный процесс идет «полным ходом» и по всей России, хотя в ряде регионов не всегда реально оценивают этот масштаб. «Беседовал людьми, связанными с выборами, на крупных наших территориях. Они говорят: ну, какие тут у нас вмешательства – у нас все под контролем… Такое впечатление, что эти люди думают, что американские, британские шпионы на парашюте должны к ним спуститься на территорию, привезти с собой охапку бюллетеней и как-то их там подбросить. Вот такой опереточный образ, пришедший из 50-х годов прошлого века, ничего общего не имеет с тем, как это все происходит. Там уже искусственный интеллект по полной программе будет использован, соцсети, адресное воздействие на аудиторию и попытка протащить своих людей, которые будут замаскированы под кого угодно», – пояснил он.

При этом сенатор обратил внимание, что Запад сменил направленность информационно-психологического давления с либералов на патриотически настроенных россиян. «Сейчас любая возможность воздействовать на людей с оружием со стороны нашего супостата, недруга, – она будет все время усиливаться. Они сегодня очень тонко разыгрывают патриотическую карту. Многие вбросы последних нескольких месяцев были рассчитаны не на неолиберальную аудиторию в России, а на патриотическую, православную аудиторию. Там давались такие нарративы и разгонялись потом в Сети, которые создавали впечатление, что что-то не то у нас в государстве – мы не так себя ведем. И это возмущало большое количество людей, искренне настроенных на защиту Отечества. Причем, часть этих людей действительно находится в зоне ведения боевых действий», – подчеркнул он.

«Агитация этих людей и переориентация их против существующей власти, нашей политической системы, является одной из главных задач, которую они (Запад) даже не скрывают. Они на эту тему семинары в Европарламенте проводят с участием всех политических фракций», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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