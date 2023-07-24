В Москве полностью восстановлено движение транспорта после атаки беспилотников

В Москве полностью восстановлено движение по Комсомольскому проспекту и улице Лихачева, в районе которых были нейтрализованы украинские беспилотники. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Напомним, рано утром 24 июля два украинских беспилотника пытались атаковать здания в Москве, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Незначительные повреждение получили нежилых здания, в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Власти пообещали оказать помощь в их восстановлении.

Для обследования территории в районе падения беспилотников движение транспорта было закрыто.

Москва, Светлана Антонова

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