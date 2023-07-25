«Единороссы» обкатают в сентябре электоральные механизмы президентских выборов

Вклад «Единой России» в копилку победы действующего главы государства Владимира Путина на выборах в марте 2024 года составляет 30 млн россиян. Об этом сегодня заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании фракции «ЕР» в Госдуме. По его словам, особое внимание в сентябрьскую кампанию будет уделено Хакасии.

«Особое внимание на выборах в республике Хакасия, поскольку там избирается наш с вами коллега Сергей Сокол. Отдельный список по целому ряду депутатов Госдумы и сенаторов будет составлен с таймингом. Просьба, посетить республику, провести встречу с избирателями, проехать по районам, встретиться с нашим активом, с населением, с представителями разных сред, сделать все для победы нашего кандидата», – отметил Турчак.

При этом секретарь Генсовета «ЕР» подчеркнул, что предстоящие в сентябре региональные выборы являются лишь репетицией перед президентской кампанией в марте будущего года. «Из 89 субъектов только в трех этой осенью не будет выборов… Тысячи состоятся избирательных кампаний муниципального уровня. Всего будет замещаться 34 тысячи депутатских мандатов по всей стране. По сути, это будет репетиция перед большой президентской кампанией в марте 24-го года. И все наши электоральные механизмы, связанные в том числе, и с партийной мобилизацией, мы должны в сентябре «обкатать», – пояснил он.

«Мы эту цифру уже называли публично, мы от нее не отказываемся: наш вклад в копилку президентской победы – это 30 млн. 30 млн мы с вами в марте 24-го года должны привести на избирательные участки», – заключил Турчак.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, на 1 января 2023 года численность избирателей в России составила чуть больше 108 млн человек. Еще около 2 млн – зарегистрированы за пределами РФ. Примечательно, что в 2018 году в выборах главы государства приняли участие 73,57 млн избирателей. Действующего президента поддержали 56 430 712 россиян (76,69%).

В этом году Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ.

При этом, самой интересной кампанией с конкурентной борьбой эксперты назвали Хакасию, где на пост главы республики претендуют действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы Сергей Сокол «Единая Россия», Михаил Молчанов (ЛДПР), а также Владимир Грудинин («Коммунистическая партия Коммунисты России»).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал избирательную кампанию в Хакасии «полной грязью и просто безумием» и две недели назад обратился к администрации президента с просьбой навести порядок.

Москва, Мария Соколова

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