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Вторник, 25 июля 2023, 15:23 мск

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Известный политолог стал фигурантом уголовного дело об оправдании терроризма

Против известного российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Об сообщила адвокат Юлия Кузнецова в комментарии ТАСС.

По ее словам, расследование ведет Федеральная служба безопасности.

Борис Кагарлицкий* – автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений*, который впоследствии был признан иноагентом. Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

* признан в РФ иноагентом

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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