Политологу Кагарлицкому* официально предъявили обвинение в призывах к терроризму

ФСБ официально предъявила известному российскому социологу и политологу Борису Кагарлицкому* (признан в РФ иноагентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Он вину не признал. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ерохов.

«Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)", – цитирует слова защитника ТАСС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как отметил адвокат, его подзащитный в своей деятельности «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм». «Цель всех его выступлений – это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», – добавил Ерохов.

Дело в отношении Кагарлицкого* расследует УФСБ по Республике Коми. В связи с этим политолога после задержания этапировали в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения.

О том, что Кагарлицкий* стал фигурантом уголовного дела, стало известно накануне. Сообщалось, что ФСБ возбудило в отношении политолога дело об оправдании терроризма.

* признан в РФ иноагентом

Москва, Наталья Петрова

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