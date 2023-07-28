Киевский режим совершил террористическую атаку на Таганрог – минобороны РФ

Сегодняшний мощный взрыв в центре Таганрога, в результате которого порядка 15 человек получили ранения, стал результатом террористической атаки киевского режима. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», – добавили в министерстве обороны.

Как сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

За медицинской помощью обратились 15 человек. По последним данным, в медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Таганрог, Светлана Антонова

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