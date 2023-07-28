Мощный взрыв в Таганроге: более десятка человек ранены

Сегодня в центре Таганрога около кафе «Чехов сад» произошел мощный взрыв. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, предположительно взорвалась ракета.

«На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол», – уточнил Голубев в своем телеграм-канале.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков. Жертв нет», – добавил позже Голубев.

Обновлено. Как уточнил глава региона, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

«В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники», – сообщил ростовский губернатор.

Таганрог, Светлана Антонова

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