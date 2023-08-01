Кремль назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву

Угроза атак украинских беспилотников по Москве очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, необходимые меры по защите российской столицы принимаются.

«Здесь мне нечего добавить к тому, что уже сказано министерством обороны. Вчера я говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, меры принимаются», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по «Москва-Сити» с терактом 11 сентября 2001 года в США, когда террористами были разрушены «Башни-близнецы» в Нью-Йорке.

Напомним, минувшей ночью украинские беспилотники вновь атаковали объекты в московском регионе. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник врезался в уже поврежденную прошлой атакой башню комплекса в центре Москвы – поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 кв м.

30 июля киевский режим также пытался атаковать российскую столицу тремя беспилотниками. Один БПЛА уничтожен над территорией Одинцовского района, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Москва, Светлана Антонова

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