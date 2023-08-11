ЦБ РФ рассматривает вариант дальнейшего повышения ключевой ставки

Ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Об этом сообщил заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин сегодня на пресс-конференции. По его словам, влияние на курс рубля этого показателя теперь является опосредованным.

«Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели (в 4%) в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% в июле, и допускаем ее повышение на следующих заседаниях», – пояснил Заботкин.

При этом зампред ЦБ отметил, что влияние ключевой ставки на курс рубля на данный момент опосредованное. «Влияние ключевой ставки на ряд переменных изменилось, в частности, это касается обменного курса рубля. Теперь ключевая ставка влияет на него более опосредованно», – заверил он.

Заботкин также подтвердил приверженность ЦБ к плавающему валютному курсу. «Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса. Он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России проводить независимую денежно-кредитную политику», – сказал он.

Кроме того, зампред ЦБ сообщил, что набор публикуемых показателей макроэкономического прогноза будет расширен в первом полугодии 2024 года, в том числе, за счет прогноза курса рубля. «Также начнем раскрывать детали обсуждения по ключевой ставке, планируем реализовать эти инициативы в первой половине 2024 года. Более точно о форматах и сроках мы сообщим дополнительно», – уточнил Заботкин.

Москва, Мария Соколова

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